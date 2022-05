Sabrina ROUSSEAU

Bonjour,



Ayant plus de 8 ans d'expériences dans le domaine de l'administration au sein d'établissements privés et publics, je me suis orientée par la suite, vers le métier d'assistante dentaire.



J'ai effectué ma formation en 18 mois au sein d'un cabinet dentaire au sein du pays de Châteaubriant.



A ce jour, je suis à la recherche d'un nouveau cabinet qui me permettra de me perfectionner dans mon travail.



Autonome, dynamique, ayant un bon relationnel et dotée d'une bonne capacité d'adaptation, je suis passionnée par mon métier.



Le métier d'Assistante Dentaire demande également de travailler en équipe, que se soit avec le praticien et/ou avec les collègues.



ACQUIS :

- Le travail en 4 mains avec les chirurgiens Dentiste lors des soins.

- Gestion des agendas des Praticiens, selon la durée des soins à effectuer.

- Effectuer la stérilisation selon le réglement d'hygiène.

- Désinfection des salles de soin.

- Effectuer le réglement des patients et passer la Carte Vitale.

- Gestion des stocks du matériel médical et bureautique.

















Mes compétences :

Bureautique

Assistante Administrative