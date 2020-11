CV: http://www.doyoubuzz.com/said-assalimi

Compétences:

Management et gestion de projet (Chef de projet back office)

Bonne compréhension du cadre de gestion de projet Dell

Bonne connaissance de la méthodologie de gestion de projet, principes, méthodes.

Assurer le suivi de l'utilisation des outils déjà en place : suivre l'utilisation des outils en place, identifier et analyser les besoins d'évolution / de correction sur ces outils.

Planifier et piloter les projets / activités : construire un planning et un budget prévisionnel, analyser les risques, organiser les comités de pilotage, encadrer l'activité des membres de l'équipe projet, internes ou externes, etc.

Soutien direct des chefs de projets, notamment pour le suivit budgétaire, la planification et décomposition en work packages (WBS), la gestion des livrables, la gestion Qualité/Coûts/Délai et la maturité des projets.



Informatiques

Langages de programmation

Outils de développement WEB

Outils et méthodes danalyse et de conception

Systèmes dexploitation

SGBD

Bureautique

Infographie



Techniques

Cisco : ccna 1

Maintenance et réparation des systèmes informatiques (micro-informatique)

Installation et mise en réseau de parc informatique (définition de typologie, câblage)

Installation et configuration de serveur Web

Réalisation et maintenance des sites Internet

Economiques

Sciences déconomie : notion de base

Connaissances de l'environnement et d'opérations bancaires