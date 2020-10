Salam MRAD

Travailleuse, rigoureuse et disponible, cest avec un grand optimisme que je postule pour intégrer votre

entreprise. Possédant une motivation sans faille.

Sociable et à lécoute, je sais madapter à une situation en place et je pourrais ainsi mintégrer sans le moindre problème à votre équipe. Connaissant le dynamisme et la notoriété internationale dont vous jouissez ainsi

que la diversité des secteurs qui vous sollicitent, je suis persuadée que dans un tel environnement, je pourrais- avec

mon enthousiasme et ma motivation - exprimer pleinement mon potentiel et apporter efficacement ma contribution à vos activités.



Possédant une expérience de 8 ans, en France et à létranger, cela ma permis non seulement dacquérir des compétences et de travailler en autonomie, mais aussi de réaliser un nombre varié de missions.



En outre, les différentes cultures auxquelles jai été confronté, mont permis de progresser mes capacités

dadaptation et un état desprit constructif pour favoriser un travail déquipe efficace, de plus elles ont suscité chez moi un désir de maîtrise des langues étrangères et de compréhension des cultures, mont naturellement conduit à développer une ouverture desprit et un goût certain des challenges indispensables.