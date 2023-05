Saleha OUAHAB

Je suis née à Lille en 1964, après avoir eu un CAP de comptabilité, j'ai eu la chance de pouvoir passer un bac secrétariat. Je me suis ensuite orientée vers la sociologie afin de comprendre les situations d'exclusion sociale. J'ai obtenu le DEA de socio à Lille I puis j'ai terminé mon cursus par un doctorat en psychologie. Toujours, et mon histoire personnelle m'y motivant, dans la perspective de participer activement à la compréhension des phénomènes d'exclusion, j'ai entrepris de consacrer ma vie professionnelle dans cette voie. J'ai un temps été formatrice libérale pour des instituts de formation des métiers médicosociaux. Je travaille actuellement à l'IRTS Côte d'Opale



