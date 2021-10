Sali FERMY

Le Groupe Ergalis

Les équipes d’Ergalis développent depuis près de 45 ans une expertise du recrutement et de l’intérim sur des métiers de niche. Nos agences, toutes spécialisées, vous accompagnent dans vos projets RH :



mission d’intérim adaptée à vos projets,

recrutement en CDI ou CDD,

externalisation des forces de vente Talentpeople Sales and Marketing,

externalisation RH et gestion de talents via Talentpeople.



ERGALIS France

Les équipes d’Ergalis développent depuis la création de l’entreprise une expertise du recrutement et de l’intérim sur des métiers de niche. Ergalis France renforce son implantation nationale par l'ouverture d'agences ou l'acquisition de sociétés reconnues pour leur expertise.



En 2018 le Groupe Ergalis a fait l'acquisition de :



GD Intérim, Gd Prestige : spécialistes des métiers de bouche de la restauration et de l'hôtellerie



Ami TT, Eli TT : expert des technologies industrielles et nucléaire - Pétrochimie - Chimie



Groupe Transition : CDD, CDI, Intérim Tertiaire et Management de transition



Agence Technologie industrielle - 1 place Daniel Balavoine - Saint-Priest / 04 72 89 17 77

Confiez-nous votre recrutement : agence.408@ergalis.fr

https://www.ergalis.fr/offres-emploi-interim/groupe-ergalis/



