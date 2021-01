Salim CHAFAI MELLOUKI

-Automates Programmables: Siemens, Schneider, Mitsubishi



-Supervision: Logiciel Intouch, Wincc flexible



-Programmation des API : Langage Grafcet, LADDER , Logigramme, List



-Langages de programmation : Java, J2EE, C/C++, Python

-Logiciels de programmation : Tia Portal, Step7 , Pl7 pro, Matlab, Medoc, Eclipse IDE, NetBeans IDE,



-Raccordement et mise en service de boucles de régulation



-Configuration, programmation sur réseaux informatiques et industriels



Mes compétences :

PostgreSQL

NetBeans IDE

Matlab

Java 2 Enterprise Edition

Java

C++

C Programming Language

Ingénierie

Gestion de projet

Visual Basic for Applications

TCP/IP

Siemens Hardware

Python Programming

IP

ECLiPSe

Assembler