Salomé BOMBRÉ

Je m'appelle Salomé



Je suis actuellement en fonction au sein du groupe pharmaceutique MSD en Hongrie, dans le cadre de mon stage de fin d'étude. Mon CDD se terminant au 1er décembre, je me lance donc à la recherche d'un nouvel emploi, de préférence en France, ou un pays frontalier.



J'ai enrichi ces six derniers mois mes compétences spécifiques du métier d'acheteur mais plus encore mes aptitudes à l'autonomie.

Je sors plus aguerrie par cette expérience et convaincue que la fonction d'acheteur dans l'entreprise comporte bien des aspects intéressants tant dans le domaine de la négociation commerciale que dans celui du travail en équipes. Ceci conforte donc mon choix professionnel.



Mes compétences :

Informatique

Microsoft Excel

Microsoft Word

Adobe InDesign

Final Cut Pro

Keynote

Adobe Photoshop

Internet

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office