Bonjour,



Je m'appelle Richard Bombré, j'ai 50 ans.

Je suis marié, et j'ai 3 enfants (23, 21 et 19 ans).



J'ai toujours travaillé dans le domaine de la comptabilité et gestion d'entreprise, aussi bien en PME qu'en grande structure.

En 27 ans d'expérience, j'ai eu 4 employeurs, et, différentes mobilités : Région Parisienne, Eure et loir, Lorraine et Rhône Alpes.



Cadre dynamique et motivé, je recherche actuellement un poste de Directeur Administratif et Financier.



Véritable bras droit de la DG, mes dernières expériences m’ont permis de développer mes compétences, de mettre à profit créativité et réactivité pour animer et administrer efficacement une équipe, et d’affirmer ma motivation pour les postes à responsabilités. Disposant d’un excellent relationnel, je sais être à l’écoute des autres.



Je souhaite, aujourd’hui, mettre à votre profit mon expérience et mon dynamisme au sein d’une équipe ambitieuse et stimulante, dans un secteur d’activité différent.



Intégrer une nouvelle organisation, serait pour moi l’opportunité de persévérer dans une carrière en adéquation avec mes perspectives.



Je reste à votre disposition pour vous exposer mon parcours et mes motivations.



Mes compétences :

Microsoft Excel

budgets

Sage Accounting Software

SAS Statistical Package

Microsoft Word

Microsoft Outlook

ISO 900X Standard

IBM AS400 Hardware

Consolidations

C Programming Language

Audit

Rigueur