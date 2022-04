Jean-Francois BOURRASSET

CET HOMME EXCEPTIONNEL NOUS A QUITTE LE 10 SEPTEMBRE

IL ETAIT UN MODELE POUR TOUS SURTOUT POUR SA FAMILLE

NE L'OUBLIONS PAS - IL RESTERA DANS NOTRE MEMOIRE TOUTE NOTRE VIE



Manager expérimenté, plus de 20 ans d’expérience dans le pilotage de structures et d’équipes ◦ Vision globale du métier : élaboration de stratégie de développement et redressement, pilotage de projets, animation des équipes, réorganisation et rationalisation, déploiement de processus, développement commercial et déploiement d’un réseau de distribution, supervision et coordination des missions et projets ◦ Adaptable, dynamique et pragmatique, sachant convaincre et persuader, doté d’un excellent relationnel, je souhaite valoriser mon sens de la négociation, mon expertise métier, ma rigueur de gestion et mon goût du challenge pour prendre la responsabilité d’une PME dynamique en région parisienne dans le secteur des SI ou non.





Mes compétences :

Commercial

Développement

Directeur commercial

Directeur général

PDG

PME