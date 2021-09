Responsable Marketing au sein d'un groupe de restaurants à Bangkok depuis plus de deux ans. Je suis à la recherche d'une opportunité en France dans la gestion des réseaux sociaux et des communications marketing.

Mon expérience de vie et de travail en Thaïlande depuis quatre ans m'ont apporté un grand sens d'adaptation et d'ouverture d'esprit.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Adobe Indesign

Sphinx

Prezi

Comptabilité