Salvatore SANSALONE

En 2012, j'ai pris la responsabilité de lagence SEVIA de Dreux puis en 2013,

nous avons ouvert plusieurs autres agences qui me sont rattachées.

Mes missions sont principalement les suivantes:

- L'organisation de la collecte des huiles usagées sur la hte / basse Normandie et région Centre.

- L'organisation de la collecte des déchets dangereux en colis sur 10 départements.

- la gestion de deux ICPE de transit et regroupement de déchets dangereux automobiles et la gestion de chauffeurs déportés sur 2 autres agences partenaires.

- le respect de la réglementation en vigueur.

- l'encadrement 10 chauffeurs PL (citernes et porteurs), 7 exploitants, administratifs et commerciaux.

- l'élaboration de tarifs agence et politique commerciale

- le deploiement des contrats nationaux.

- l'établissement des budgets et gestion des comptes d'exploitations.

- l'organisation des réunions et animation de la sécurité.



Mes compétences :

Déchets

Automobile

Recyclage

Aéronautique

Autodidacte

Développement commercial

Industrie