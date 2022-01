Aprés des études en industries agro-alimentaires et 9 ans d'expérience dans le domaine de la Qualité et la Sécurité des Aliments en industrie laitière au Maroc, j'ai choisi de m'installer en France pour continuer à construire l'atteinte de mes 2 objectifs:



1- Expertise dans la technologie de l'industrie laitière.

2- Maitrise des volets Qualité et Sécurité des Aliments (Audit, formation et Conseil).



Et pourquoi pas, monter une association de consommateurs au Maroc...?

A bon entendeur!



http://www.lamarocaine.com/index.php?option=com_content&view=article&id=404:salwa-el-janati&catid=31:marocaines&Itemid=23



E-mail: seljanati@gmail.com



Mes compétences :

Formation

Quality

Audit

Food Safety

Qualité

conseil