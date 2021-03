Depuis 6 ans au Crédit Maritime, j'ai en charge la gestion et le développement d'un portefeuille clients.



Missions principales :

-Développement du portefeuille (recommandation, prospection, prescription immobilière...)

-Gestion des clients dans différents univers (banque au quotidien, épargne monétaire et financière, crédits, IARD, prévoyance...)

-Etude et maîtrise des risques