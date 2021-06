Samantha KERDINE

Installée en tant que directrice artistique freelance depuis octobre 2015, je me charge de l'élaboration de l'identité graphique et de la communication 360° de mes clients. De la charte graphique à l'édition, en passant par le packaging ou le webdesign, mon atout réside dans une approche transversale de ces supports afin d'avoir une vision cohérente et unitaire de la marque.



Mes clients : Chevignon, Matriochka Influences, Garance Paris, Bonthés, WAY Agency, Heineken, etc...



Forte d'une expérience de 5 ans et demi au sein de l'agence de design Les Bons Faiseurs en tant que directrice artistique, j'ai su accompagner des marques telles que JOUR ou Banette, sous la direction d'Etienne Rothé, dans leur positionnement graphique et dans la mise en place d'opérations dynamiques pour animer les points de vente et restaurants.

J'ai également eu l'opportunité de travailler sur divers sujets de packaging, de charte graphiques, d'opération marketing, de repositionnement de marque, ou de mise en place d'application en réalité augmentée pour des clients tels que Petit Bateau, Nespresso, Dior, Célio, Fnac, Monoprix, etc...



Pendant ces 5 ans j'ai su développer mon propre réseau de clients pour lesquels j'ai continué de travaillé en plus de mon activité. Grâce à ce réseau, j'ai pris la décision courant octobre de me lancer en indépendante afin de privilégier l'aspect relationnel de mon travail.



N'hésitez pas à me contacter, je serais ravie que l'on travaille ensemble.



Mes compétences :

Dreamweaver

Suite adobe

HTML

Photographie

Office

Packaging

Illustration

Graphisme

Édition