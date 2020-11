Actuellement conseillère en téléphonie je souhaite élargir mes compétences dans un autre domaine, je suis motivée et réactive.



Mes compétences :

Aptitude d'écoute et d'analyse du besoin client

Self contrôle

Rapidité de proposition et mise en place de soluti

Aisance de communiquer en plublic et par téléphone

Facilité d'adaptation