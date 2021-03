Samantha SALLABERRY

Après avoir terminé mes études, je souhaite appliquer mes connaissances et mes compétences dans un emploi à plein temps.



Je suis clairement consciente de mon parcours atypique. Il est le témoin de mes qualités humaines et de mes connaissances professionnelles. De plus, tout au long de mes études, mes compétences opérationnelles n’ont cessé d’évoluer.



Lors de ma Licence en Histoire de l’Art, grâce à différents emplois d’étudiant, j’ai développé mon ouverture d’esprit, ma mémoire, mon autonomie, ma persévérance, ma détermination et mon endurance.



Au cours de ma réorientation en BTS MUC, j’ai obtenu un poste au sein du magasin Bata, le deuxième plus important magasin de France de la marque, juste après La Défense à Paris.

Cette expérience fut très intense et exigeante. C’est dans ce contexte que j’ai commencé à développer mes compétences et mes qualités commerciales : résistance au stress, polyvalence, dynamisme, observation, analyse, accueil, écoute, empathie, capacité d’adaptation, vente, réalisation des objectifs commerciaux, communication et prise d’initiative.



Ma deuxième Licence Responsable du Développement Commercial a été réalisée en alternance au sein du service télévente DHL Express en tant que Sale Support B to B pour onze commerciaux. J’y ai acquis des capacités importantes : respecter les procédures, personnaliser la relation client, répondre à des besoins spécifiques, rassurer, gérer les litiges, s’adapter à chaque commercial, assurer les différents suivis, créer des devis et organiser ses priorités.



Aujourd’hui, j’aspire à être une assistante commerciale à temps plein et votre offre de poste m’intéresse. Il exige de la rigueur, de l’organisation et de la précision. La personne devra être polyvalente, sûre d’elle, sans cesse dans l’amélioration de ses compétences et de ses connaissances pour répondre aux besoins de l’entreprise.





Mes compétences :

Vente