Fort de 8 ans en tant que chef sécurité maintenance confirmé ayant une grande expérience, avec les leaders du grand groupe de distribution, 4 ans expérience en tant que Directeur sécurité privée spécialisé dans les démarques connue et inconnue, manager d'homme et gestionnaire avisé, 8ans en tant que Dirigeant du transport. Mon expérience professionnelle m'a permis de maîtriser les aspects du métier, Je fais preuve de professionnalisme et d'une grande capacité d'adaptation au regard d'interlocuteurs et de situations variés. L'écoute, le dialogue et la diplomatie sont mes priorités. Autonome, polyvalent et discret, je sais gérer les imprévus avec discernement et j'aime travailler en équipe.

Mes compétences :

Conseil

Strategie

Consulting

Management

Incendie sécurité surveillance supervision ma