Sami AMOURI

Entré comme architecte fonctionnel chez Vistali, acheté par la suite par le groupe Solucom, j'ai pu travaillé sur différentes missions fortement orientées métier sur les notions de processus et d'objet métier au sein de la practice architecture SI du cabinet.



Fin 2009, j'ai rejoins la practice Transformation SI pour continuer à travailler dans l'esprit de l'alignement du SI sur la stratégie métier.



Ce qui m'a amené à rejoindre Magellan Consulting en tant que Senior Consultant pour participer au développement de leur offre politique et gouvernance des données et accompagner de nouveaux clients.



J'ai une bonne connaissance des domaines des télécoms (FAI, téléphonie mobile), transports et de l'énergie.



Mes compétences :

urbaniste

SOA

SI

architecture

gouvernance

consultant

urbanisation

modélisation

UML