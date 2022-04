Sami BAOUENDI

Après une scolarité dans les lycées Carnot puis Pierre Mendès France, des études de gestion à HEC Carthage et à la FSEGT, un court passage très formateur à McDonald's et enfin dans une société de importatrice/distributrice en quincaillerie, j'ai intégré fin 1998 Sancella Tunisie (fabrication et commercialisation de produits d'hygiène de grande consommation) où j'ai participé à la mise en place de la division export dont depuis 2005 j'occupais la responsabilité sous la Direction Commerciale Centrale et enfin depuis 2007après une ré-organisation interne, la Division Export est devenue une Direction à part entière rattaché à la DG dont j'ai eu la charge de diriger jusqu'à Août 2011et devenir ainsi membre permanent du Comité de Direction. Après l'obtention d'un Executive MBA et une nouvelle ré-organisation, j'ai accepté un nouveau challenge en prenant le poste de Directeur Marketing Régional, poste que j'occupe depuis



Mes compétences :

Marketing stratégique

International Marketing

Export manager

Management

Brand strategy

Coaching d'équipe

Project management

Strategie

Stratégie de communication

Stratégie de marque

Leadership

Organisation et stratégie