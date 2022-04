Sami BEN ELHAJ SALAH

Bienvenue sur mon profil et merci de prendre le temps de le parcourir.



J'ai suivi des formations solides et reconnues en Mécanique, Mathématique et Informatique. Ces formations avaient pour objectif de mieux appréhender différentes problématiques scientifiques en appliquant des méthodes mathématiques adaptées (Calcul scientifique) .



Tous les projets auxquels j'ai participé ont atteint leur objectif et les résultats sont validés et publiés ( Congrès, Colloques).



J’ai une véritable aisance relationnelle. Ma curiosité naturelle et mon ouverture d’esprit me permettent de m’intégrer facilement dans une équipe de projet pluridisciplinaire. Autonome, organisé, ambitieux, je suis à l’aise dans un environnement de travail dynamique qui propose sans cesse de nouveaux challenges scientifiques et personnels.



Toujours prêt à relever le défi, je souhaite apporter mon concours à la résolution de problématiques complexes et multivariées dans les domaines de la modélisation et du calcul scientifique.



Compétences:

Bonnes connaissances en mathématiques appliquées et méthodes d’analyse numérique , mise en place de schémas numériques, méthodes numériques de résolution des équations aux dérivées partielles, outils de programmation: (C++ linear algebra library: STL, Eigen, Boost, Armadillo...). Bonne connaissance de la méthode des éléments finis. Expérience dans le développement logiciel. Maîtrise du système d’exploitation Linux. Maîtrise de l’anglais technique



Mes compétences :

Linux

Méthode des éléments finis

Informatique scientifique

Calcul mécanique

Langage C / C++ ( Eigen & Boost )

Modélisation numérique

Traitement d'images