Sami BEN LAZREG

Ecochem Environnement Sarl est une société spécialisée dans l’importation et la distribution de matières premières chimiques et minérales destinées aux différents marchés de la synthèse et de la formulation chimique industrielle. l'importation et la distribution des Lubrifiants Industrielles dans toutes les applications.





Nos partenaires...



... internationaux, producteurs de matières premières nous permettent d’offrir une large gamme de spécialités pour répondre aux besoins des industriels.