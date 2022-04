Sami BENAMARA

A contrario de nombreuses recherches d’apprentissage, ma démarche n’est pas de trouver un emploi pour financer mes études mais un point d'ancrage pour démarrer ma carrière.



Aujourd'hui, mes impératifs sont doubles, donner une dimension internationale à ma carrière et à terme gagner en responsabilité.



J'ai plusieurs expériences internationales et professionnelles à mon actif, une connaissance des achats relativement importante au vue de mes responsabilités actuelles, mais surtout, une envie sans faille d'évoluer et d'innover dans ce domaine.



Mes compétences :

 Sens du relationnel, force de proposition

 Maitrise ERP (BPCS, Lotus, GMAO)

 Veille technologique et économique

 Pilotage de projets transverses, accompagnement

 Résolution de conflit

 Maitrise Pack Office (PPT, Excel, Word, Publishe

 Analyse d’un compte de résultat et d’un bilan

 Gestion de la relation fournisseur, partenariat,

 Mise en place de tableau multicritères sélection

 Maitrise de l’e-auction, du benchmark, de l’e-pr