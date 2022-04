Sami BENTATA

A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? Spring, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé, accélère votre carrière et vous guide vers l’emploi qui vous ressemble. Réalisez votre projet professionnel en rencontrant l’un de nos 270 consultants spécialistes de

vos métiers et implantés dans 45 villes en France.

Pour faire la différence :Array



Consultant spécialisé dans les métiers Techniques sur la région de Bretagne Ouest chez Spring France



Mon rôle est d’analyser la problématique de nos clients et les conseiller des solutions de recrutement les plus adaptées,

De sélectionner les candidatures par annonce et approche directe,

D'évaluer et sélectionner les meilleurs candidats (entretien, test technique et de personnalité, contrôle de référence…).

Collaborer aux différentes phases de la décision, en accompagnant mes clients et mes candidats tout au long du process interne de recrutement en ayant un véritable rôle de conseil à leur égard.



J’ai un rôle d’expert du secteur et des métiers de l’ingénierie et IT, par lequel j’instaure une relation de confiance avec mes clients et candidats en assurant du conseil en gestion des ressources humaines, mais aussi une analyse de l’environnement professionnel des entreprises.





Mes compétences :

Automatique

CAO

CAO & DAO

Cao Dao

DAO

Électrique

Electronique

Hydraulique

Maintenance

Maintenance industrielle

Maintenance mécanique

Mécanique

Methodes

Pneumatique

Process

Production

Supply chain

Ressources humaines