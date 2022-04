Sami BOUGHZALA

2000 – 2002 : Diplôme Technicien supérieur en gestion hôtelière et touristique.Institues supérieur des études technologique Sousse

Projet Fin d'études: Le coût cible « Target costing » prospective d’application dans l’hôtellerie en Tunisie.



1988 – 1997 : Baccalauréat (Économie gestion)



Comptable client et Main courantier au niveau de l’hôtel EL MOURADI MAHDIA 5 ***** depuis 2008:



¤ Facturation de revenu de l’hôtel, recouvrement, et suivie des règlements des tours opérateur ainsi que des agence de voyages locale et à l’étranger.

¤ Passé les écritures comptables nécessaire.

¤ Préparations des statistiques comparatifs et des rapports de contrôle de revenu réalisés / au nombre de nuitées réelle des principaux tours opérateur, afin de pouvoir révisé les prix de vente fixé sur les contrats d’allotement de la prochaine saison, et de promouvoir les actions commerciales accordé au cours de la saison.

Société de confection « SARTEX » Ksar- Hellal

2004 – 2005 :

 Contrôleur de restauration Food & Beveridge



¤ Inventaire du stock boissons journalier de tous les bars de l’hôtel.

¤ Inventaire du stock mensuelle des bars, cuisines, pâtisserie, cafétéria, économat, produits d’hygiène, petit matérielle d’exploitations (cuillères, fourchettes, couteaux, salières, poivrières, petit assiettes, grand assiettes…etc.) avec la préparations d’un rapport détaillés.

¤ Préparation journalière de la fiche « food cost » et « beveridj cost. »

¤ Assister, contrôler ainsi qu’indiquer ma signature avec le caché du service contrôle lors de la réception des nouvelles commandes marchandise lancé par le service achat de l’hôtel.

Contrôleur Revenu :



¤ Contrôler la présence des caissier aux points de ventes

¤ Vérification des recettes des points de ventes par l’intermédiaire d’un contrôle rigoureux entre les ticket caisse (X) ainsi que l’état récapitulatif (Z) avec l’établissement d’un rapport journalier.

¤ Vérification et situation des coffres en établissant un rapport journalier.

¤ Vérification des clés chambres rendus lors du départ des clients.

Hôtel « Sandra Club » Hammamet sud



2003 – 2004 :

Caissier de réception

¤ Location des serviette de plages, mini bars, commande de Tv, terrains de tennis.

¤ Faire le change du monnaies

¤ Faire l’évaporation des chambres vide l’or du départ des client.

¤ Règlement des factures impayé des consommation en Extrat par les clients qui vont partir.

¤ Renseigné ainsi qu’assisté l’arrivé des client lors d’un absence imprévus du réceptionniste.

Hôtel « Thalassa Dynastie» Mahdia.



Mes compétences :

Anglais

Arab

Arabe

Connaissance Informatique

Français

Front Page

Informatique

Langues

Microsoft Project

Microsoft Word - Excel

Microsoft Word Excel

Ms project

MS Project …

Permis de conduire

Microsoft Access