Sami BOUZAIENE

Principales qualifications :



• Réalisation de nombreuses missions de réorganisation d’entreprises, et élaboration de manuels de procédures en collaboration avec des consultants français (Assurance STAR, SBS,....)

• Réalisation de 2 missions d’accompagnement et conduite du changement dans le cadre de la réalisation du plan de mise à niveau de 2 entreprises (Emballage souple et industrie agroalimentaire)

• Réalisation d’une étude stratégique, dans le secteur des emballages souples

• Conduite des missions d’audit, de Commissariat aux comptes, d’évaluation, d’organisation, de restructuration, de consolidation

• Due diligences

• Audit opérationnel (analyse et amélioration des processus, diagnostic et évaluation du contrôle interne, …)

• Audit fiscal

• Elaboration et rédaction de manuels de procédures

• Forte connaissance du tissu économique tunisien

• Forte connaissance de la législation tunisienne en matière comptable, fiscale et sociale,

• Montage et assainissements financiers.

• Recrutement, formation des ressources humaines