Sami DILLY

Étudiant à Toulouse, je suis âgé de 22 ans.



Ayant validé un Bachelor Marketing-Communication au cours de l'année 2013-2014, je souhaite aujourd'hui poursuivre un Master dans ces domaines afin d'acquérir de nouvelles compétences.



Sociable et rigoureux, je recherche activement une alternance en Marketing-Communication pour valider mon Master et approfondir mes connaissances et ma spécialisation dans ce domaine. Les secteurs qui m'intéressent sont les technologies, le tourisme et le sport.



J'ai bénéficié de certaines expériences professionnelles très intéressantes, notamment lors de mon stage à TOSHIBA Région Sud-Ouest au cours de l'année 2014 dans le domaine du Marketing, pour la Division Gestion de Document.



Soucieux de détenir un profil complet tant sur le plan de la Gestion que dans le domaine du Management et du Marketing, je suis aujourd'hui sur Viadeo pour développer mon réseau de connaissances et me permettre d'intégrer le monde professionnel dans les meilleurs conditions.



Pratiquant intensément du sport (football, natation, footing), je connais la valeur d'un groupe et j'ai un très bon sens du travail d'équipe. Concernant mes autres hobbies, je suis fan des livres du genre fantastique et des mangas.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Adobe Photoshop