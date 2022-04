Jean Michel INVERNIZZI

A la suite des excellents résultats de l'agence d'Agen depuis sa création, mon employeur m'a confié la gestion de l'agence de Toulouse au 01/05/2014.

L'objectif est de mettre en place ce qui a fait le succès de l'agence Agenaise

Partir du principe que le travail paie

Rigueur dans le travail, accompagnement et écoutes de mes équipes, respect des engagements et objectifs.

Je suis en charge d une équipe de 9 commerciaux, d une assistante commerciale dans le périmètre des entreprises de 1 à 500 salariés sur les départements de la Haute Garonne, du Tarn, de l' Ariège, et du Gers.

La division gestion du document comprend les systèmes d impression, ainsi que les solutions de geide en Cloud computing, d archivage electronique et physique, ainsi que de sauvegarde et de plan de reprise d activité.



Mes compétences :

Management