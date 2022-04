Sami DJELALIA

10 ans de management des systèmes de l’information.

15 ans dans la transformation et la conduite du changement de groupes nationaux et internationaux.

- Management de transition.

- Encadrement de départements (recrutements, plan de formation, évolution de carrière et politique de rémunérations, …).

- Management de projets complexes (sécurité, infrastructure et datacenter).

- Définition de schémas directeurs.

- Pilotage de la relation partenaires et prestataires.

- Gestion de budgets (de 6 à plus de 20 millions d’€).



Mes compétences :

manager

marketing

service

Business Intelligence

Management

conseil

Gestion de projet

commercial

Informatique

avant-vente

ERP

SSII

Système d'information

Réseaux d'entreprises

Architecture SI

Réseaux informatiques & sécurité

Systèmes et réseaux

Sécurité des systèmes d'information