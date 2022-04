Sami EL HAMMADI

Récemment diplômé de l'Institut des Sciences et Techniques de Valenciennes, je suis titulaire d'un Master en Ingénierie dans les disciplines de l'automatique, de l'automatisme, et de l'informatique industrielle. Ambitieux, rigoureux, et favorisant le travail en équipe, je voudrais mettre en œuvre mes connaissances et compétences acquises lors mes précédentes expériences professionnelles et durant mes études supérieures, et développer celles-ci en vue de mon projet professionnel.



Mes compétences :

Simulink

Visual Basic

VHDL

UML/OMT

SQL

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Visio

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Merise Methodology

Linux

LabVIEW

HMI Premium Design

CodeBlocks

C++

C Programming Language

Assembler