Sami EL OUNI

" SOPRACO " est une société tunisienne totalement exportatrice, spécialisée dans la transformation et le conditionnement de conserves et de semi-conserves et plus précisément les olives de table (olives vertes entières, olives noires entières, olives dénoyautées, olives violettes ou tournantes, olives farcies, olives cassées, olives en rondelles, tapenades d'olives, olives noires ridées, cocktails d'olives, olives aromatisées, etc...)

Leader dans la qualité (saveur, texture, goût,....); Nous produisons suivant la démarche ISO 9001 et ISO 22000 (HACCP) et dont notre capacité annuelle pourra atteindre les 4 500 tonnes avec une gamme très variée (102 produits d'olives) sous différentes formes d'emballages (bocaux en verre, boîtes métalliques, barquettes, seaux barils,...)



