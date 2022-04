Sami ESSAHRAOUI

Manager expérimenté, entreprenant, gestionnaire rigoureux et training manager, j'ai su optimiser les résultats économiques de mes centres de profit tout en répondant à l'exigence permanente de la satisfaction client.

C'est en réconciliant les objectifs de profit et les aspirations de progrès que j'ai pu développer l'énergie et la motivation de mes collaborateurs.

Doté d'un fort sens commercial acquis en appréhendant les contraintes et les enjeux des métiers de la distribution.Fixer des objectifs commerciaux ambitieux, les mener à terme en encadrant une équipe de professionnels, telles ont toujours étés mes objectifs. Mon expérience internationale et la perspective multiculturelle, couplée de ma capacité a travailler en autonomie, m'ont préparé à m'adapter à n'importe quel environnement et avoir une approche flexible.



Mes compétences :

Gestion du stress et des émotions

Leadership

Capacités d'écoute

Culture du résultat et de la performance

Gestion des objectifs commerciaux et budgétai

Gestion du changement

Exemplarité

Capacité à diriger

Gestion de projets

Client Relationship management

Pédagogue

INTERNATIONAL

FORMATION

DISTRIBUTION

MANAGER