Sami HAMRI

Passionné par les nouvelles technologies, j'ai commencé ma carrière chez SII en tant que développeur d'applications mobiles. J'ai participé à la réalisation de l’application "MyWay" la première application mondiale de géolocalisation Indoor réalisée pour Aéroports de Paris.



Mon parcours professionnel m’a permis de découvrir les méthodologies Agiles et de devenir le garant du framwork (Scrum) aux seins de l’équipe. J’ai été attiré par cette méthode car elle permet de responsabilisé l’équipe de développement et de l’impliquée dans la réussite du projet. De l’autre côté, elle permet aux clients d’avoir une vision claire et précise sur l’avancement du produit sprint par sprint.



Mes compétences :

Android

Html5

JAVA

Javascript

PHP

SDK

SDK Android

SQLite

XML

SQL

Gestion de projet

HTML 5