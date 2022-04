Sami LOUEDEC

Expert comptable et commissaire aux comptes j'évolue depuis plus de 10 ans dans le domaine de l'audit légal dans tous secteurs d'activité.

J'accompagne nos clients en expertise comptable pour des arrêtés de comptes mais aussi dans leurs opérations de croissance externes ou organiques et sur la création d'entreprises de la germination de l'idée à la création et au suivi que ce soit dans des secteurs traditionnels ou innovants.



Mes compétences :

Audit

Conseil

Accompagnement création entreprise

Fiscalité

Analyse financière

Formation

Contrôle interne

Arrête de bilan, révision comptable

Veille documentaire technique

Audit d'acquisition. Due diligence. Vendor diligen

Gestion d'équipes

Rigueur d'analyse, esprit de synthèse

Capacité de travail

Adaptabilité