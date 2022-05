Stéphane ZYCZINSKI

O Management d’équipe client /consultant

o Gestion de projet : mise en place et analyse de reporting financier / opérationnel, consolidation, budget, prévisionnel

o Expertise en reporting / consolidation / budget, PME, ETI, grand compte, société cotée

o Expertise en référentiel CRC99-02, IFRS

o Mesure de la performance, PME, ETI, grand compte, société cotée

o Fort relationnel avec équipes clients / consultants

o Polyvalence et adaptabilité technique aux différents groupes

o Expertise dans les principaux outils de consolidation (SAP BFC, CEGID, HFM, SAGE)



Mes compétences :

Consulting

Reporting financier

Système d'information

Consolidations

International Financial Reporting

Sage Accounting Software

Audit

Budgets

Visual Basic

SAP

Oracle

Microsoft Office

HFM

Consolidation

Gestion budgétaire

Management

Budget et Controlling

Normes IFRS

Cegid