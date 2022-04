Sami MAGHREBI

La mission de PROFIT Consulting® est :



De préconiser des solutions techniques et/ou organisationnelles, adaptées aux besoins de votre entreprise.



D’organiser et suivre la mise en oeuvre des solutions retenues.





PROFIT Consulting® est spécialisé dans plusieurs domaine d'activité qui peut être technique (télécommunication, réseaux, systèmes d'information,...) ou organisationnel (Comptabilité, Finances, Ressources Humaines, management, commercial, marketing,...).



Les principales Activités de PROFIT Consulting®:



Etude des besoins de votre Entreprise.



Réalisation et conduite d’un audit de la situation de votre Entreprise, identification des principaux problèmes.



Elaboration d’une ou plusieurs solutions adaptées, en tenant compte de l'ensemble de leurs implications sur la situation.



Rédaction d’une étude détaillée, comportant son diagnostic et ses préconisations, ainsi que la planification de la mise en œuvre des solutions retenues.



Plus précisément, et selon notre contrat, PROFIT Consulting® peut être impliqué dans la mise en œuvre des solutions. Profit Consulting, organise, conduit ou supervise cette réalisation. PROFIT Consulting® a fréquemment un rôle d'assistance et de conseil auprès des équipes, internes ou externes à votre Entreprise, chargées du développement et de la mise en oeuvre de la solution.



Outre, PROFIT Consulting® vous tiendra au courant de toutes les évolutions technologiques de son domaine et vous aidera à les mettre en valeur au moindre coût.





Environnement relationnel :



Le métier de PROFIT Consulting® implique de fréquents contacts avec de nombreux interlocuteurs, tant qu’externe qu’interne à votre Entreprise.



Critères de performance :



PROFIT Consulting® est capable de vous proposer avec clarté des solutions adaptées au besoin du développement et de réussite de votre Entreprise.



Conditions de travail :



PROFIT Consulting® vous offre une grande disponibilité et une grande mobilité (éventuellement internationale) de ses Consultants.









Profil Connaissances spécifiques :



Niveau d'expertise dans plusieurs domaines, lié à une très bonne culture générale technique et fonctionnelle lui permettant d'avoir une vue d'ensemble des problèmes et leurs solutions,

Connaissance du métier de votre Entreprise,

Méthodes d'analyse de situation,

Méthodes de gestion des projets.





Qualités majeures :



Les Consultants de PROFIT Consulting® font preuve d'analyse et de synthèse, de hauteur de vue et d'ouverture d'esprit. Autonome, ils savent organiser leurs activités et s'adapter à des environnements diversifiés. Ils peuvent s'imposer et convaincre, et être à l'aise tant en communication écrite qu'orale.



La règle des 3 "H" : Hauteur de vue, Humilité et Humour !



Expérience :



L’expérience de PROFIT Consulting® est acquise par l’exercice du métier dans plusieurs domaines:



Domaine Bancaire et Financier,

Domaine Industriel,

Domaine Touristique,

Domaine des Technologies de l’information,



L’expérience des Consultants de PROFIT Consulting® est le plus souvent opérationnelle dans ses domaines.



Capitalisation des Connaissances:



Nos Consultants ont acquis une bonne connaissance des entreprises, et ils possèdent un profil soit généralistes, soit d'expert, qui lui permet diverses possibilités de cumuler un capital ‘connaissances’ évolutif.



Nos Consultants possèdent des connaissances soit d'un domaine technique, soit du métier de votre Entreprise.



Représentation du profil

Indépendance

Réflexion

Technique

Hiérarchie

Action

Relationnel



Les Services présentés par PROFIT Consulting®:



Le consulting en stratégie :



PROFIT Consulting® propose à la direction générale de votre entreprise des axes d'évolution de son organisation générale, de ses fonctions ou de ses activités.



PROFIT Consulting® définit les lignes d'actions principales à partir desquelles la direction générale de votre Entreprise déclinera ses plans d'actions annuels et ses budgets.