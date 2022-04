Sami MEKKI

Communication D2D (Device to Device) dans LTE;

Réseau ad-hoc WiFi;

Wireless Optical communication;

Traitement de signal audio (Active Noise Reduction);

eSanté : suivi/monitoring des activités vitales d’un patient ;

Levée de fonds pour le financement des projets (dossiers Crédit impôt recherche CIR, OSEO, etc.) ;

Prestation pour des clients concernant le domaine des télécommunications ;

eSanté animale : Solutions pour le monitoring des animaux en cage chez le vétérinaire (puce RFID, cage intelligente, application pour smartphone).

Application des techniques de traitement de signal (Kalman, Ondelette, EM) pour l’analyse cryptographique (attaque matérielle des algorithmes AES et DES implantés sur FPGA,) ;