Sami METINA

Je suis quelqu'un de polyvalent et qui s'adapte assez bien à toutes les situations du fait d avoir exercer plusieurs fonctions transversales du monde de l'entreprise: achats, ventes, marketing...

Je prend plaisir à évoluer dans le secteur de l'aéronautique, qui est un secteur passionnant tant du point de vue commercial que du point de vue technique.



Je profite de cet espace d'expression afin de présenter en bref ma société :



AIRMETEC, spécialiste de la fourniture industrielle / aéronautique et de l'externalisation des achats

Certifié ISO9001 et EN9120 pour début 2014.



Nos activités :



Air : Armée de l'air, clients et sous-traitants gravitant autour de l'aéronautique, centrales d'achats...

Mer : Marine, Aéronavale, Plaisance...

Terre : Armée de Terre, clients et sous-traitants, industries, centrales nucléaires, centrales thermiques, centrales d'achats, compétition automobile...



Notre métier :



l'identification,

la recherche d'origine,

l'approvisionnement,

le contrôle de la conformité,

la gestion de vos achats,

le stockage (optimisé et réservé),

la garantie de la traçabilité, pour l'industrie et la défense (air, mer, terre),

la livraison en différents points (cadencement possible).



Mes compétences :

TOEIC