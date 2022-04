Sami MUSTAFA

Réalisateur de film documentaire, cadreur, monteur et formateur de jeunes cinéastes souhaitant se spécialiser dans le documentaire.

Originaire du Kosovo, j’ai suivi mon épouse qui est française pour m’installer à Lyon en 2012. Je suis à la recherche d’une activité complémentaire à ma pratique de réalisateur.



Depuis 2003, je travaille sur différents projets artistiques au Kosovo et à l’échelle européenne. Autodidacte en production et réalisation, un des mes films a été présenté dans la Semaine de la Critique au Festival de Cannes, j’ai aussi gagné le prix du meilleur réalisateur au Golden Wheel Film Festival ainsi qu’au Discovery Award dans le Festival de Cottbus. J’ai fondé le Rolling Film Festival, devenu par la suite le plus grand événement en matière de Cinéma Rom.



Après cinq années de travail, mon film, "Trapped By Law", a connu une sortie internationale très encourageante en octobre 2015 dans l'un des plus importants festivals de films documentaires, le Jihlava Film Festival en République Tchèque et en ouverture du Dokfest Kasseler en Allemagne.

Enfin mon expérience de direction artistique au sein de Rolling m’a permis d’accompagner la programmation sur d’autres autres festivals de films tel que le Cineromani, le Motovun Film Festival, Itinérance Tsigane, etc., pour en nommer quelques-uns.



Je suis également formateur de jeunes cinéastes souhaitant se spécialiser dans le documentaire. Je mène ces ateliers en romanes, anglais, serbe et français, selon le pays et ou le groupe de travail.

Je suis à la recherche d’activités d’animation de workshop pour les professionnels du documentaire aussi bien que d’ateliers pour amateurs et ce dans différentes langues. Je suis également en mesure de proposer des captations vidéo ou photographiques pour des projets, réaliser des spots publicitaires, ou de la communication plus institutionnelle. Je possède mon propre équipement professionnel pour tournage basique et le montage pour remplir la base du travail professionnel selon le thème au les sujet et les besoins de la production, je peux aussi louer d'autres équipements.



N’hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements sur une collaboration potentielle, j’étudierai tout type de proposition.





Mes compétences :

Montage vidéo

Photographe

Film institutionnel

Film d'entreprise

Adobe InDesign

Réalisation de films

Final Cut Pro