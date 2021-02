Anita DROUET

Consultante enrichie de 12 ans dexpérience dans le conseil et létude sur les politiques de développement territorial, avec un attrait certain pour la gestion, le croisement d'informations quantitatives/qualitatives et la recherche de la performance, je cherche à poursuivre ma carrière dans l'accompagnement à la mise en oeuvre de projets, toujours dans un souci d'intérêt général.



DES DOMAINES CLÉS MAÎTRISÉS

Gestion de projet

Conseil en développement territorial

Évaluation de politiques publiques

Outils de gestion et de suivi

Analyse quantitative et économie



DES SAVOIR-ETRE ESSENTIELS

Rigueur et sens de l'organisation, efficacité, résolution de problèmes, goût des chiffres, forte appétence pour l'informatique, curiosité, écoute active, pensée critique et esprit de synthèse



FORMATION CONTINUE

2020 : MOOC Comptabilité de gestion et pratique du tableau : attestation de réussite - parcours perfectionnement, IAE Montpellier

2012 : Formation « Réaliser son diagnostic de vulnérabilité : premier pas vers ladaptation au changement climatique », Institut de formation carbone

2012 : Formation « Améliorer sa communication interpersonnelle », Alidoro Consultants



Mes compétences :

Statistiques

Développement

Économie

Agriculture

Environnement

Changement climatique

Gestion

Politiques publiques

Analyser et améliorer les performances

Pilotage de la performance

Reporting

Gestion de projet

Contrôle de gestion