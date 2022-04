Sami NAKOUZI

Directeur de Projet dans l’agencement TCE second-œuvre:

Bonnes connaissances des contrats FIDIC, mes compétences comprennent également les réponses aux appels d’offres, budget et supervision des coûts, coordination avec clients et différents intervenants sur le projet, conduite des opérations sur site (Jusqu’à 250 personnes).

Inclus aussi la gestion de réalisation des plans d’exécution et développement du concept, direction des équipes de dessin (2 à 20 personnes), les études de faisabilité, planning, estimation, devis.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

MSP

Autocad

Adobe Photoshop