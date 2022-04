Sami OUESLATI

J'ai occupé la poste de chef de groupe à perso- vêt : assure la continuité de production et la qualité de 1999 au 2003. A partir de 2004 au 2006 j’ai travaillé chez groupe compagnie méditerranéenne de commerce étant que technicien de production ou je participe à l’élaboration des plannings de production, efficience productive, gestion de déchets, réduction des coûts. En 2007 j’ai devenu membre de groupe BAXTER pour la poste de gestionnaire de stock ainsi que coordinateur magasin-production : Assurer les différents mouvements de matière première, semi-fini et produit fini entre magasin et ateliers de production ainsi que export. Secteur : Industrie Pharmaceutique.Depuis 2012 j’avais l’occasion de diversifier mes compétences et mes expériences à la télécommunication (distribution GSM), étant que responsable magasin : J’assure la réception de produit, le stockage, l’expédition, la fiabilité de stock (inventaire tournant), check List magasin (nettoyage, état des outils de travaille, sécurité, inventaire) gestion de personnel du magasin.en 2016 de retour à l'industrie pharmaceutique à travers un leader en médicaments vétérinaires étant que responsable des magasins centraux.

mes expériences diversifiées m’ont permis d'acquérir une solide expérience Professionnelle.



Mes compétences :

Logistique

Amélioration continue

Approvisionnement

Bonnes Pratiques de Fabrication

5S

Procedure des inventaires

Gestion des stocks

Bonne pratique de documentation

Bonne pratique de distribution