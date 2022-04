Sami RACHDI

Je mets mes compétences au service de vos projets Internet.

Spécialisé dans le développement de site Internet, et notamment le développement PHP, mon accompagnement peut couvrir selon vos besoins l'ensemble des étapes d'un projet de sa conception, à la réalisation puis son suivi.



Mes compétences sont principalement axées sur les aspects techniques : développement PHP, intégration HTML5/CSS3, ou encore le déploiement et à la personnalisation de CMS comme Django.



Je bénéficie également d'un solide réseau de partenaires, notamment de webdesigner et graphiste, avec qui je travaille régulièrement et qui me permettent d'apporter, en complément, les ressources créatives essentielles à la réussite d'un site Internet.



Disponible, réactif, professionnel, j'aime être au service de mes clients pour la réussite de leur projet. Je vous invite à prendre contact avec moi.



Mes compétences :

Développement web

JavaScript

Objective-C

MySQL

Python

jQuery

Webmaster

HTML 5

CSS 3

Microsoft Office

Java

PHP 5

Microsoft Project

Infographie

Merise

CINEMA 4D

Django