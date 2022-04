Cofondateur d'une entreprise dont les activités se déclinent autour de 3 axes :

• Formation aux technologies et méthodes du Web

• Développement d'application Web pour les PMI/PME

• Conseil et support autour des applications n-couches intra/extranet pour des grands comptes.



J'exerce en régie ou au forfait comme :

• Architecte Technique : dans le cadre d'activités d'étude et conseil pour des grands comptes.

• Développeur expérimenté : dans le cadre du développement et support pour des applications web intra/extranet.

• Formateur : dans le cadre de formations de développement et conception web.



Mes compétences :

PHP5

PHP

SQL

Drupal

Cakephp

Joomla

MySQL

Apache

Javascript

JQuery

Scriptaculous

PrototypeJS

Ubuntu/Debian

Linux

MVC

AJAX

Client/serveur

VB6

JAVA

Business object

GanttProject

MediaWiki

XHTML

MSSQL

Merise

XML

MySQL WorkBench

VB

UML

CSS

Microsoft Windows

Symfony2

Wordpress

NodeJS

ExpressJS

MongoDB

AngularJS

MeteorJS