Sami RANKS

Autodidacte jusqu’au bout de la lentille, je suis un pur-produit de la mouvance Urbaine.



Après des années comme DJ Selecta au sein du collectif Mighty-earth, touche à tout par nature, remarqué par son travail de l’objectif Photo/video et post production.



La Jungle Culturelle Toulousaine opèrent sur moi comme un catalyseur de l’expression artistique, scénarisant les scènes de vie, sublimant ses scénarios préétablis.



Des rings européens aux dancefloors underground, du snowpark au vernissage privé, je suis aussi un photographe de l’instant, toujours subversif et décalé



Mes compétences :

After Effect

Final Cut

Protools