De nature dynamique, polyvalente, créative, autonome, réactive et ayant une force de proposition et une facilité d'adaptation aux situations nouvelles; Un poste où tant la gestion de Projet et le l'innovation sont présents au quotidien, me permettrai de mettre pleinement mes compétences au service de l’entreprise.



Mes compétences :

Chef de projet

IT

Systèmes D'information

PMO

AS400

Organisation

MOA

Consultant

Change

Gestion de projet

Conduite du changement

De grandes compétences Humaines,