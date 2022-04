Samia KESSAS

Assistante administrative dans divers secteurs, j'ai obtenu le titre de niveau III d'assistante de direction en juillet 2017 à l'AFPA de St Jean de Vedas.

Ayant poursuivi des études de langues & littérature, j'ai de très bonnes capacités rédactionnelles et orthographiques. A la recherche de nouveaux défis, ma passion réside dans l'apprentissage au quotidien de nouvelles compétences.

Ayant un grand sens de l'adaptabilité dans tous les environnements professionnels grâce à mon parcours diversifié, ce qui m'offre une grande polyvalence dans le domaine administratif,.

En outre des qualités rédactionnelles et la maîtrise des outils bureautiques, j'ai un réel sens de l'organisation et le goût du travail bien fait, me permettant de gérer au mieux les nombreuses tâches relatives au bon fonctionnement d'un service administratif.



Mes compétences :

Microsoft Office

Rédaction

Gestion du courrier

Accueil physique et téléphonique

Gestion de la relation client

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel