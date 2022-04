Samia LASGA-RAVELEAU

A l’issue d’une formation initiale en commerce international, je découvre le secteur bancaire et financier au travers d’un premier poste de gestionnaire clientèle pour le groupe BNP.



Après 12 années d’expérience allant de la vente de services bancaires à la gestion de portefeuille titres en passant par une longue période de conseil en gestion privée, j'intègre la direction commerciale de la filiale Entreprises et Institutionnels du Crédit Mutuel ARKEA.

Après un passage au Back Office Flux et Services de la banque, je suis aujourd'hui en charge de la création d'un nouveau service "Référentiel Client" dont les principales missions seront d'assurer la conformité de nos dossiers clients, et la fiabilisation de nos données système.