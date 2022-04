Samia LEENHARDT-RABEHI

Participation à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie Communication multi-canal BtoC et BtoB en France ou à l'​ international.

Définition et mise en œuvre des plans media et plans d'actions

Conception, pilotage et gestion de projets et outils de communication.

Ligne éditoriale et gestion de contenus éditoriaux online & Réseaux Sociaux (Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, youtube...)

Mesure et suivi de l'efficacité des opérations de communications (KPI, analytics..)



Mes compétences :

Communication

Marketing

Web

Gestion de projet

Gestion de contenu

Social media