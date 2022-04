Samia MAGUELLA

La communication/marketing, le tourisme d'affaire et le commercial sont des domaines dans lesquels j'ai acquis une solide expérience professionnelle.



Mes précédentes expériences, variées et enrichissantes, vous confèreront la certitude de mon adaptabilité à toutes les situations. Je suis force de proposition, avec une excellente capacité d’organisation, d’adaptation et d’échange avec différents interlocuteurs.



Disponible, je suis prête à m’investir pleinement dans les responsabilités qui me seront attribuées.



Mes compétences :

Organisation du travail

Gestion budgétaire

Management

Relations clients

Facturation

Budgétisation

Organisation d'évènements

Négociation commerciale

Permis B

Gestion administrative

Marketing opérationnel

Planification stratégique

Conduite de projet

PAO

Réseaux sociaux