Farzan BAKAOOLLAH

A la fois Financier, expert en ressources humaines et juriste, j'ai pu accompagner sereinement des Dirigeants dans leurs activités. Ainsi, ils ont pu davantage se concentrer sur leurs activités de représentations politiques et commerciales.



Nombreux sont les activités que j'ai pu effectuer par mon implication dans les enjeux de l'entreprise. Très autonome, les dirigeants m'ont souvent considéré comme un apporteur de solution et facilitateur dans les échanges internes et externes de l'entreprise.



Mes compétences :

Management d'équipe

Management de projet

Credit management

Recouvrement amiable et judicaire

Contrôle de gestion sociale

Ressources humaines

Contrôle de gestion

Droit social

Gestion d'un centre de profit

Gestion de projets

Contentieux

Finance

Management